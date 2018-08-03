МОМО: в сети появилась новая смертельная игра для подростков

Фото: Момо (Luigikid Gaming/Youtube)

У игры есть одна особенность

В сети появилась новая смертельная игра для подростков, аналог нашумевшего "Синего кита". Об этом сообщают "Вести".

Новая игра называется Момо и распространяется она в основном через приложение Whatsapp.

Суть игры заключается в том, что в контактах у ребенка появляется пользователь с именем Момо, который начинает присылать страшные картинки, а потом принуждает к совершению жестоких действий. Предположительно, что финал игры такой же, как был у "Синего кита" - подросток должен покончить жизнь самоубийством. Схема общения тоже совпадает – если подросток отказывается совершать задания, ему начинают угрожать и запугивают.

Отличительный знак Момо – это изображение, которое стоит на аватарке контактов злоумышленника. Это фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Скульптура изображает жуткий бюст существа, похожего на женщину, с выпученными глазами и гротескной ухмылкой, на птичьих лапах. Это работа японского художника Мидори Хаяси, который никак не связан с игрой MOMO.

Об игре стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Девочку обнаружили родители на заднем дворе своего дома. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомым 18-летним парнем, у которого на аватарке была картинка Момо. Предположительно, именно он довел девочку до самоубийства.

Кроме случая в Аргентине, известно также еще о семи случаях в нескольких странах.

"Преступники могут использовать игру для кражи личной информации, подстрекательства к самоубийству или насилию, издевательства, вымогательства и возникновения физических и психологических расстройств, таких как беспокойство, депрессия и бессонница", — заявили в отделе по борьбе с киберпреступностью в Мексике, которые первыми забили тревогу и начали оповещать граждан о появлении опасной игры.

Напомним, мы писали о том, что в Черниговской области школьник покончил с собой из-за ссоры с матерью.

А ранее сообщали о том, что во Львовской области подросток покончил жизнь самоубийством после постоянного пользования планшетом.

Видео: РБК-Украина