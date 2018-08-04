"Моральные уроды": в Одессе подростки зверски избили девочку (видео)

Коллаж РБК-Украина

Изверги издевались над девочкой, избивали ее и потом ограбили

В жилом массиве Черемушки, в Одессе произошло ужасное – на улице возле школы подростки избили девочку и похитили ее вещи. "Изверги" издевались над девочкой, избивали ее и, впоследствии, ограбили. Позже в сети появилось ужасное видео, а котором можно увидеть это преступление. Сейчас видел опубликовано на странице пользователя Сергей Павлович" в Facebook.

Сергей Павлович просит пользователей соцсети помочь опознать нарушителей и привлечь их к ответственности: "Ребята, Черёмушки 31 июля 2018 года, возле заброшенного детского сада и школой 69. SOS, прошу максимальный репост. Пусть родители увидят своих "с*чек". Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали – ур*дов".

SОS! Прошу опознать данных особ!Вот откуда такая детская ненависть друг к другу ? Родители учат или педагоги в школе ? Прошу максимальный репост и разобраться в данной ситуации и наказать виновных !Малиновский район!Просто ужас !Данная ситуация происходит рядом с СШ69 Опубліковано Сергеєм Павловичем П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Видео: Подростки избивают ногами девочку, лежащую на земле (facebook.com/Сергей Павлович)

Сразу после публикации видео, о происшествии стало известно полиции. В органах заявили, что это дело рассматривается как криминальное преступление. Также добавили, что пострадавшей девочке окажут психологическую помощь специалисты департамента.

На данный момент полиция установила личности всех участников этого резонансного дела. Как оказалось, все они одноклассники или учатся в одной школе. Решается вопрос об открытии дела по статье хулиганство группой лиц.

Напомним, недавно в Одесской области также избили многодетную мать. На Житомирщине отец жестоко поколотил своего восьмилетнего ребенка. Также появились подробности о избитой 14-летней девочке из Днепра.

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