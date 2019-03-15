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Родители морили ребенка голодом: новые обстоятельства ЧП в Мелитополе

STYLERЖизнь    15.03.2019 - 16:47
Родители морили ребенка голодом: новые обстоятельства ЧП в Мелитополе
Родители морили голодом ребенка в Мелитополе - на них наложат штраф

Родители отделаются штрафом за издевательство над ребенком

Полуторагодовалый малыш, которого родители морили голодом в Мелитополе Запорожской области, находится в больнице. За невыполнение родительских обязанностей отца мальчика накажут штрафом, сообщает РИА-Мелитополь со ссылкой на местную полицию.

Напомним, истощенного ребенка обнаружила гинеколог, которая пришла навестить беременную женщину, давно не являвшуюся на осмотр. Врач увидела ужасные антисанитарные условия, холод, прокисшуя еду на плите, а ребенок сидел на кровати и грыз сырую картошку. Женщина мигом сообщила о неблагополучной семье в центр социальных служб.

В полиции уведомили, что 23-летнего отца мальчика накажут по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Уклонение родителей выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей).

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

В настоящее время сотрудники службы по делам детей решают дальнейшую судьбу ребенка, - сообщили в Мелитопольском отделе полиции.

Напомним, во время заседания по делу депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который чуть не до смерти заморил своего четырехлетнего сына голодом, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести заседание.

К слову, в Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравление из-за самодельных игрушек - "лизунов", рецепт изготовления которых они нашли в интернете.

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