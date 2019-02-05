Мороз и оттепель: синоптики дают противоречивый прогноз украинцам

Иллюстративное фото: pixabay.com

Этот день принесет нам достаточно хмурую погоду с небольшими осадками в некоторых областях

Во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода для этого времени, при этом на большей части территории страны будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди и снег, на юге и востоке преимущественно без осадков, прогнозирует Украинский гидрометцентр.

Однако народный синоптик Наталка Диденко называет немного другие цифры: по ее словам, на востоке Украины столбики термометров могут опустится до -11 градусов в ночное время суток.

Так, согласно Укргидрометцентру температура воздуха в течение суток будет варьироваться в пределах от -2 до +3 градусов тепла, на востоке днем прогнозируется до +5 выше ноля, а в южной части воздух прогреется до +6+10 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На западе Украины будет переменная облачность, на Закарпатье ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +4 тепла, в ночь на среду термометры покажут от -2 до -4 мороза.

В северных областях будет пасмурная погода с небольшим снегом. Дневная температура будет варьироваться от 0 до +3 градусов тепла, ночью ожидается -2-4 мороза.

В центре будет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4 градусов. В Днепре будет немного теплее - до +5 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют -1-3 градуса мороза.

В восточных областях Украины, согласно гидрометцентру, днем ожидается от 0 до +2 градусов тепла, в ночь на 6 февраля термометры покажут от -2 до -4 градусов мороза. Солнце иногда будет показываться из-за облаков, осадков не предвидится.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На юге нашей страны в этот день ожидается теплая погода с переменной облачностью. Днем воздух прогреется от +5 до +7 градусов, ночью же температура воздуха значительно снизится - будет от -1 до -3 градусов мороза.

В Киеве преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +1 до +3 днем, ночью столбики термометров опустятся до -2-4 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал украинцам погоду на первый месяц весны.

А сурок Тимка, которого разбудили 2 февраля, "рассказал", чего нам ждать в ближайшие весенние месяцы.

Видео: РБК-Украина