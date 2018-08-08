"Может избежать наказания": школьницу, избившую девочку в Днепре, боится вся школа

Фото: Лиза (facebook.com/Ирина_Носенко)

Друзья виновницы происшествия допрашивают сверстников

Полиция Днепропетровской области не спешит с расследованием жестокого избиения подростками страдающей диабетом Елизаветы Носенко. Злоумышленница держит в страхе всю школу и может избежать ответственности за избиение. Об этом изданию Obozrevatel рассказала мама пострадавшей девочки Ирина Носенко.

Лизу избили 30 июля. Девочка получила сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника и ссадины.

Несмотря на это, по словам матери пострадавшей, полиция еще даже не определилась со следователем по делу. Она добавила, что правоохранители даже не пытаются связаться с ее дочерью.

В издании отметили, что в областной полиции заверили, что следователь назначен, и он работает как с потерпевшей, так и с мамой злоумышленницы Кати Щ.

Фото: Лиза (facebook.com/Ирина_Носенко)

"Я не понимаю, откуда у вас такая информация. Дело об избиении вовсе не положено под сукно. Мама Лизы должна знать следователя, он с ней работал. Также опрошена мама девочки, которая била. С ними работает и психолог", - сказала руководитель пресс-службы областной полиции Ольга Кузнецова.

При этом назвать фамилию следователя в полиции отказались, поскольку он не является фигурантом дела.

Помимо того в полиции сообщили, что Катя Щ. может избежать наказания. Школьница еще не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В этом случае наказание могут понести родители обидчицы.

Мать пострадавшей Лизы - Ирина Носенко считает, что обидчица может и должна понести ответственность.

"Ей исполнилось 14 лет, с этого возраста дети уже несут криминальную ответственность", - отметила Ирина.

Пока правоохранители ожидают результатов медицинской экспертизы и по ее итогам будут принимать решение по квалификации статьи. На данном этапе нарушение зафиксировано по ч.1 ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". За такое правонарушение злоумышленнику грозит штраф 850 грн или год исправительных работ.

Ирина Носенко рассказала, что обидчица ее дочери является ученицей 9 класса школы №113 в Днепре. Об этом ей сообщили родители других детей, которые учатся вместе с Катей.

Они рассказали, что Катя агрессивно ведет себя и в школьных стенах, более того, девочку многие боятся. Родители учеников этой школы также отмечают, что и в самом учебном заведении порядка нет.

"На уроках в туалете курят и пьют. С учителями грубо говорят, на ты", - рассказала мама одного из учеников.

Ирина Носенко утверждает, что друзья Кати пытаются выяснить, кто из детей давал показания полиции по поводу избиения Лизы.

"Дети просто боятся. Я выхожу во двор, а дети спрашивают меня: "тетя Ира, как нам быть?" – рассказала Носенко.

По данным издания, сейчас Лиза находится дома, однако вскоре пойдет на прием к невропатологу.

"Она ходит в корсете, у нее сильные головные боли, скачет давление, и она теряет зрение. Возможно, ей снова придется лечь в больницу", - рассказала Ирина Носенко.

Скриншот поста (facebook.com/Ирина_Носенко)

Ранее сообщалось, что в Днепре жестоко избили девочку.

Кстати, стало известно о других жертвах нападавших на девочку подростков из Одессы.

Напомним, избитая сверстницами школьница из Одессы рассказала о происшествии.

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