Муниципальная охрана обезвредила наркомана, который угрожал киевским медикам ножом

Фото: коллаж РБК-Украина

Наркоман был одет в рясу монастырского послушника, который готовится к принятию монашества

В Киеве сотрудники киевского коммунального предприятия "Муниципальная охрана" обезвредили наркомана, который угрожал медикам больницы ножом. Об этом стало известно из сообщения на странице КП в социальной сети Facebook.

Отмечается, что 20 марта в больницу №12 на улице Подвысоцкого был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения.

Мужчине оказали медицинскую помощь в неврологическом отделении и он был госпитализирован с целью стабилизации его состояния.

"Примерно в 5:15 гражданин пришел в психопатическое возбуждение, разгромил оборудование в палате, достал принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож из отвертки) и начал угрожать медицинскому персоналу", – говорится в заявлении организации.

Наряд "Муниципальной охраны", который присутствовал в больнице, вмешался в ситуацию, убедил нарушителя покинуть отделение и вывел его в коридор, где, квалифицировав его действия как угрозу нападения, что представляет непосредственную опасность жизни и здоровью окружающих, задержал.

Фото: facebook.com/munohorona

"Во время задержания нарушитель неоднократно сопротивлялся, и даже, продемонстрировав незаурядную физическую силу, разорвал пластиковое спецсредство фиксации рук. Прибывший на место наряд полиции, вызванный муниципалами, применил металлические наручники, что помогло окончательно нейтрализовать правонарушителя", – сообщили в КП.

По словам представителя "Муниципальной охраны", отдельное удивление вызывает тот факт, что этот гражданин был одет в рясу монастырского послушника, который готовится к принятию монашества. Он был передан полиции.

"Заметим, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, довольно частые. Медицинский персонал в коммунальных заведениях в таких случаях становится заложниками событий, рассчитывая исключительно на собственные силы и своевременное прибытия органов правопорядка. Но теперь они под надежной защитой високомотивованого личного состава КП "Муниципальная охрана", – резюмируется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве недавно преступник облил нейрохирурга неизвестным веществом. Медика немедленно отвезли в больницу. Предварительно у него были диагностированы химические ожоги головы.

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