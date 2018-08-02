"Мусор, шприцы и пустые бутылки": делегацию из США шокировали места убийств евреев в Украине (фото)

Фото: wikipedia.org Yuriy Smetana

Делегация нашла разбросанные еврейские кости, следы раскопок, много мусора и использованные шприцы

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал об ужасном состоянии мест, где были расстреляны тысячи евреев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Долинский рассказал, в каком шоке от увиденного была делегация синагоги "Ohev Shalom" (Любовь к миру) из столицы Соединенных Штатов, которая приехала ознакомиться со своими корнями и еврейским духовным наследием.

По его словам, в Ровно на месте убийства 18 тысяч ровенских евреев они обнаружили раскопки и разбросанные останки убитых евреев.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

"Они (делегация евреев) закопали кости, прочли кадиш и поехали знакомится с еврейским наследием во Львов", - говорит Эдуард.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Дальше делегация поехала во Львов, где посетила Яновский лагерь смерти.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

"На месте убийства более 100 тысяч евреев они нашли разбросанные еврейские кости, следы раскопок, много мусора и использованные шприцы. Американские евреи похоронили останки, собрали мусор и прочли молитвы. Вот такое знакомство с корнями и духовным наследием", - резюмирует он.

Скриншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

Также Долинский привел слова дочери раввина вашингтонской синагоги "Ohev Shalom" Шмуэля Херцфельда, которая посетила Украину вместе со своим отцом.

Скриншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

"Мы ехали, где не было гостевых центров и туристов тоже не было. Вместо них мы обнаружили мусор, использованные шприцы и пустые бутылки на останках еврейских тел. Мы обнаружили дыры в земле там, где должны быть могильные камни. Это копатели могил искали золото. Мы захоронили кости людей, которые страдали при жизни", - сетует она.

Женщина поделилась своими эмоциями от увиденного.

"Мы говорим "Больше никогда", но когда вы идете по улицам Украины, то что-то точно забыто. В этой поездке у меня не было смешанных эмоций. Я была просто зла. Зла на нацистов, которые совершили жестокие и ужасающие вещи. Зла на украинцев, которые решили игнорировать прошлое. И зла на наших евреев, которые едут только туда, где удобно. Тора говорит, что мы не можем не замечать костей наших братьев. Полтора миллиона евреев убили в Украине. Давайте не забывать! Давайте помнить!" – призывает гостья из США.

Скриншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

Ранее Эдуард Долинский рассказал о проявлениях антисемитизма в Украине.

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