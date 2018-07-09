"Мусорами были и остались ими": в Харькове копы поиздевались над человеком (видео)

В сети возмущены скандальным видео

В Харькове полицейские издевались над мужчиной, побили его ногами и ударили в голову. Подобное видео опубликовали на своей странице в Twitter Братья Яковлевы.

Харьковское отделение полиции! Полицейские издеваются над людьми! Райотдел возле железнодорожного вокзала! Это вообще норма стала для полиции?!" – написано в публикации.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.

Видео: полицеские поиздевались над мужчиной (twitter.com/yakovlevu)

Пользователи сети возмущены произошедшей ситуацией.

"Насколько нужно быть ничтожеством, чтобы издеваться над слабым!? Вот оно истинное лицо новой полиции - банда под защитой закона", - написал один из пользователей NotPetya.

"Мусорами были и остались ими. Только расстрелы, наверное, помогут", - прокомментировал @19starodub64.

"Какая верхушка – такая и полиция. А вы что, не знали? Вертухаи никуда не делись", - написал еще один пользователь Topas 880.

"Ни*уя не меняется", - еще комментарий от R2D2.

Скриншоты комментариев (twitter.com/yakovlevu)

Напомним, известную российскую актрису Евгению Осипову избили во дворе своего дома.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как ведут себя на дорогах представители украинской власти?