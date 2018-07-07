Из музея выкрали ядовитый экспонат

Из музея в Голландии неизвестный выкрал бутылку с опасным ядом

Недавно злоумышленник украл ампулу с ядом кураре из музея Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах. Об этом сообщило издание NL Times.

Сотрудники полиции рассказали, что вором был выкраден сейф, в котором хранилась небольшая стеклянная бутылка с жидкостью яркокрасного цвета, а на этикетке было написано "кураре".

Полиция ищет злоумышленника, который выкрал этот опасный экспонат, и выясняет, было ли украдено что-либо еще. Людей попросили быть начеку и ни в коем случае не трогать ампулу, если вдруг она будет найдена.

Ядом кураре использовался южноамериканскими племенами для смазывания стрел. Его изготавливают из токсичной коры растения Стрихнос ядоносный. Попадая в кровь, яд парализует мышцы, что приводит к асфиксии и к летальному исходу. Сейчас действующее вещество тубокурарин, которое есть в яде, применяют в медицине для расслабления мышц. В некоторых случаях его применяют при эвтаназии.

Музей Германа Бургаве посвящен истории медицины. Он в честь врача и ботаника из Нидерландов.

Кстати, недавно в Австралии океан вынес на берег бутылку с тайным посланием.

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