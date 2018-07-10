"На связи Липинка": сеть возмутили испорченные фрукты в Киеве

Фото: УНИАН

Горожане возмущены качеством продуктов

Пользователей сети возмутило качество фруктов, которые продаются в новом киевском магазине на Подольском районе в Липинке. Подобный пост сделано на странице "Х*евый Киев" в Telegram.

"На связи Липинка, где только недавно открылся Новус. И магаз сразу четко обозначил курс и намекнул киятам, чего им ждать в будущем. Прислала T Ko @hueviykiev", - написано в публикации.

Фото: испорченные фрукты (telegram/hueviykiev)

Ранее мы сообщали о том, что на витрине киевского магазина в Подольском районе заметили кота, который поедал колбасу. Инцидент произошел в магазине "Континент".

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