Надругался и пошел провожать домой: в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю

Иллюстративное фото (pixabay)

Полиция установила, что насильников было трое

В Николаевской области трое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратилась мать пострадавшего подростка, которая заявила, что над ее 15-летней дочерью надругались. Она рассказала, что дочка не пришла домой ночевать и она отправилась ее разыскивать самостоятельно. Девочку она нашла на улице.

Пострадавшая рассказала, что ее изнасиловали, при чем она визуально помнит только одного мужчину. Девочка сообщила, что она гуляла вместе с подругой и выпила немного алкоголя. Потом она оказалась в местном парке в компании трех мужчин. Из-за воздействия алкоголя, она запомнила интимные отношения только с тем парнем, который провожал ее домой.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила, что девочка находилась в парке с тремя мужчинами, которые воспользовались ее состоянием и надругались над нею. Подозреваемых задержали, это местные жители, которым по 19 лет. Потерпевшая, а также подозреваемые сейчас проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция проводит следственные действия для того, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и найти свидетелей или лиц, причастных к совершению изнасилования.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 152 УК Украины ("Изнасилование"). Если вина парней будет доказана, им грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали о том, как две украинки рассказали, как попали в рабство.

Видео: РБК-Украина