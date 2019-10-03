Надвигается буря: астролог назвал главных неудачников октября

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака октябрь станет едва ли не самым фатальным месяцем для любовных отношений - читайте в гороскопе Павла Глобы

Любовный гороскоп на октябрь 2019 пророчит настоящие неудачи в отношениях с партнерами для некоторых знаков Зодиака. Знаменитый астролог Павел Глоба предупреждает, что эти два представителя зодиакальных созвездий ждут серьезные испытания в любви.

Телец

Астролог советует представителям этого знака покрепче пристегнуть ремни, поскольку на их личную жизнь надвигается настоящая буря. Тельцам стоит почаще вспоминать ласковые волшебные слова, которые помогут избежать скандалов. Павел Глоба рекомендует Тельцам в октябре уйти с головой в самоанализ и поискать причину разлада отношений в себе.

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

На любовном фронте Козерогов поджидают неприятности, особенно в середине октября. Избежать их несложно, но потребуется тщательный анализ собственного поведения и внимание к любимому человеку. Астролог советует вспомнить все важные события, через которые вам пришлось вместе пройти, чтобы не наступить на те же грабли.

Ранее астролог назвал главных счастливчиков наступающего 2020 года и рассказал, в каком направлении лучше двигаться, чтобы сорвать куш в високосном году.