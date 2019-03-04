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Наехал на патрульного: в Киеве задержали агрессивного водителя

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 21:02
Наехал на патрульного: в Киеве задержали агрессивного водителя
Фото: коллаж РБК-Украина

ДТП в Киеве произошло после того, как полицейский попытался задержать водителя нарушителя

В Киеве произошло ДТП - в центре столицы на Печерске в понедельник, 4 марта, водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения правил дорожного движения, передает "Страна".

Отмечается, что правоохранителя осматривают медики. В случае обнаружения у него травм, нарушителю может грозить срок заключения до трех лет, согласно статьи 345 Уголовного кодекса.

Сообщается, что на улице Старонаводницкой патрульные остановили авто после нарушения ПДД. У "Жигулей" были с номера с черниговской регистрацией. Водитель - молодой человек - вел себя с "копами" аргессивно, отказывался предъявить права и доказывал, что ничего не нарушал.

Затем парень поехал, и едва не задавил патрульного, который предпринял попытку  его задержать.

Напомним, в феврале мэр Киева Виталий Кличко уволил зампредседателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии наехал на патрульную полицейскую

Как сообщалось, 2 марта в Броварах Киевской области сотрудник Национальной полиции в нетрезвом состоянии насмерть сбил пешехода

Также мы писали о том, что ранее в Киеве в Шевченковском районе водитель джипа в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и совершил наезд на "копа". Похожий случай произошел в Оболонском районе столицы - блондинка за рулем джипа Acura чуть не задавила патрульного.

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