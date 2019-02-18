Наказала за собаку: в лесу нашли ребенка с мешком на голове

Коллаж РБК-Украина

Мальчика нашли прохожие и привели его на заправку

Жители Москвы нашли шестилетнего мальчика, который потерялся возле МКАД и ночевал на национальном парке "Лосиный остров". При этом на голове ребенка был мешок. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам работницы автозаправки, когда водители привели мальчика на АЗС, то у него на голове был пакет, обмотанный скотчем.

В свою очередь, мать мальчика Надежда Куликова утверждает, что она просто вечером гуляла с сыном в парке, и он убежал от нее. Всю ночь она пыталась его найти, но так и не нашла.

При этом в правоохранительные органы она обратилась лишь в 5 утра. Мальчика нашли недалеко от автозаправки.

Один из водителей отметил, что ребенок реально шел с мешком на голове по дороге, а руки у него были внутри. Мешок был закреплен скотчем подмышками мальчика. Самостоятельно снять мешок он не мог. При этом мужчина отметил, что вручную он тоже не мог убрать мешок, и ему пришлось разрезать скотч ножом.

Мальчик рассказал, что мать оставила его одного в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи на холоде, он много ел и рассказал, что мать ему весь день не давала еду.

Медики диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения.

Мать ребенка находится в отделении полиции. Скорее всего, ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

При этом она категорически отрицает, что одевала пакет на голову ребенку. По ее словам она ехала в машине с мальчиком возле заповедника "Лосиный остров" и он захотел, чтобы они туда заехали. После этого ребенок сам убежал и не вернулся к ней.

Напомним, что в Черниговской области в пожаре сгорели три ребенка.

Ранее сообщалось, что под Одессой шестимесячный младенец умер из-за неизвестной болезни.