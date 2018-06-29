"Нам нельзя заканчивать войну": писатель и участник АТО сделал шокирующее заявление

Украинские воины окажутся в ужасном положении по окончанию военных действий

Участник АТО, волонтер и писатель Юрий Руденко заявил, что войну на Донбассе заканчивать нельзя. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Хотите зрады с прысмаком ганьбы? Нам нельзя заканчивать войну на Донбассе. Вот нельзя и все тут. Т.е. стремиться к победе то нужно, а вот достигать ее - не факт. Если завтра кремлевский Карлик выступит по всем "рашаканалам", и скажет, дескать, сорри ошибочка вышла, мы всех наобманули. Вот Крым, забирайте, вот войска РФ на бамбасе, щазз мы их выведем - так вот это будет для Украины просто трагедия..." – заявил участник АТО.

"Если "заваруха на востоке" закончится, то наше многострадальное войско, опять окажется в ситуации - "чемодан без ручки" - никому не нужное. Финансирование (силами прогрессивных политиков конечно) пойдет на спад, а престиж профессии снизится..." – отметил он.

"Уроки прошлого будут забываться, посады займут "мирные военные". И опять начнется медленная, незаметная деградация. Мало того, в некоторой мере, исчезнет смысл жизни многих людей. Ведь когда война закончится, большому количеству волонтеров, журналистов, технарей - будет нечем заняться", - считает Руденко.

"Вот такой парадокс. Война - это очень плохо, убытки, разрушения и гибель людей, это трагедия. Но, в то же время, война - это (пальцы с трудом набирают это слово) - война это хорошо... Это как дамоклов меч, который постоянно "держит в тонусе", это фактически смысл жизни нашего войска и стимулятор развития страны", - добавил участник АТО.

"Возможно именно для того, чтобы был такой стимулятор, Государство Израиль все никак не сбросит в море Палестинскую автономию с местными "горячими головами". А ведь может..." – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/rudenko.yury)

Некоторые пользователи сети согласились с Руденко, другие считают, что он не прав:

"Ну - фигня ж, Юра, не выдумывай. Или ты про недокомплект хочешь тут поговорить...? Кончится - вернутся к своим работам строители, предприниматели, учителя... Не выдумывай. Ты сам знаешь, на передке - большинство все-таки еще хоть чуть-чуть идейные люди. Далеко не военные в мирное время...".

"Юра, ты чудовищно прав, народ, живущий на грани лени и безразличия к себе подобным, шевелится только в состоянии угрозы и пока есть угроза - есть прогресс развития... Парадокс".

"Что-то в этом есть".

"Дело не только в армии. В случае "внезапного" завершения войны, нам еще придется восстанавливать инфраструктуру этих регионов. Вливать финансы в развитие их экономики и в придачу вешать себе на шею огромное количество сепаров, для которых наша страна является врагом".

"Во-первых, должности и так заняли "военные-пацифисты", а во-вторых, все же окончание войны даст основательный толчок другим сферам экономики. Как минимум вряд ли есть желающие рискнуть капиталом в стране, которая, может, завтра будет полномасштабно воевать".

"Юр, прости, но в корне с тобой не согласна. Надеюсь, ты читал Сунь Дзы "Искусство войны".

"Согласен на все 100".

Скриншот комментариев (facebook.com/rudenko.yury)

Ранее в сети напомнили об отважном украинском добровольце – оперном певце Василии Слипаке.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)