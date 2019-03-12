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Нардепы-"маскировщики" разозлили украинцев (фото)

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 12:56
Нардепы-"маскировщики" разозлили украинцев (фото)
Народный депутат в Верховной Раде (фото: РБК-Украина)

Верховная Рада оказалась почти пустой в разгар рабочего дня

Верховная Рада во вторник, 12 марта, оказалась полупустой в разгар рабочего дня. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Twitter-аккаунте движения "Чесно".

Интересно, что в парламенте зарегистрировались почти все народные избранники.

"В Верховной Раде сегодня зарегистрировано 359 народных депутатов. Вы тоже их всех видите?" - иронично подписали пост авторы публикации.

 

Верховная Рада 12 марта (фото: twitter.com/chesno_movement)

Пользователей социальных сетей разозлило то, что "слуги народа" относятся к своей работе очень и очень неответственно.

"Маскировщики хрен*вы..." - написал один юзер.

"Вы их просто не видите, а они есть... Мы же не видим посадок коррупционеров, а Луценко говорит, что они есть", - прокомментировал другой пользователь.

"Это уже не первый случай массовой диареи в стенах Верховной Рады", - подметил третий.

Все комментаторы соглашаются с тем, что "нужно менять это шобло и способ регистрации".

Ранее были названы топ-нарушения антикоррупционного законодательства.

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