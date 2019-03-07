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Упал с высоты: на заводе Николаева труп работника выбросили за забор

STYLERЖизнь    07.03.2019 - 22:56
Упал с высоты: на заводе Николаева труп работника выбросили за забор
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Тело нашли на улице Космонавтов, в районе пересечения с пр. Богоявленским

Сегодня, 7 марта, патрульная полиция обнаружила труп мужчины, который лежал возле забора. Оказалось, что смертельную травму он получил на территории завода, где работал. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

Установлено, что мужчина упал с высоты около четырех метров, когда проводил монтажные работы дымохода одного из складских помещений. Он упал со строительных лесов.

Упал с высоты: на заводе Николаева труп работника выбросили за забор

Фото: mk.npu.gov.ua

Также известно, что после несчастного случая его коллеги не сообщили в полицию, не звонили медикам, а просто взяли и вынесли его тело за территорию завода и пошли по домам.

По данному факту начато уголовное производство по статье 271 УК Украины "Нарушение требований законодательства об охране труда", которая предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до семи лет.

Упал с высоты: на заводе Николаева труп работника выбросили за забор

Фото: mk.npu.gov.ua

В данное время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Пользователи сети были шокированы произошедшим.

"Кошмар, животные и то так себя не ведут. Народ совсем озверел: детей новорожденных чуть не каждый день на помойке находят, погибшего товарища выбрасывают на дорогу со спокойной душой. Неужели совсем ничего человеческого не осталось?", - отметил один из пользователей.

"Уроды везде есть. В Гданьске (Польша) на судостроительном заводе был случай когда рабочий упал с корабля в воду. Свидетелей много, но спасать никто не решился", - прокомментировал другой.

"Люди в край озверели, и человеческий облик потеряли, и их все больше становится. Каждый день бабы-звери новорожденных убивают, соседи, кумовья друг друга "мочат". Зато политики наши ни от кого не страдают. Гребут и жиреют", - добавил пользователь сети.

Напомним, что в метро Харькова случилось ЧП. Там обнаружили уже несколько трупов за два дня.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело женщины в яме, в которой она пролежала более трех дней.

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