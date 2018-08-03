Насилие в приюте на Волыни: появились скандальные детали о брате директора

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В приюте приставали не только к детям, но и к работникам

В приюте города Рожище Волынской области от домогательств пострадали не только дети. Об этом "Обозревателю" рассказали в прокуратуре.

Выяснилось, что к воспитательнице приставал один из сотрудников учреждения. Как сообщили в ведомстве, это не директор приюта, который фигурирует в деле о насилии над детьми, а другой работник.

На одежде некоторых детей была найдена кровь. Девочки жаловались, что к ним пристава брат директора. Все 33 воспитанника приюта в возрасте от 3 до 18 лет отправлены в больницу для обследования.

Сейчас разыскивают мальчика, который пропал из приюта два месяца назад.

"Да, ранее он также покидал учреждение без разрешения. Однако руководство приюта обязано было заявить об этом в полицию. А они скрыли, и полиция не вела поиски ребенка", - пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что директор Волынского приюта отрицает насилие над детьми.

"О следах крови. Если вы у себя где-то увидите вещи в крови, то это не будет означать для вас сделать выводы, которые не имеют отношения или какая-то фантастика, которая не имеет отношения к той крови, которая появилась у вас. Это, мне кажется, один из разряда надуманных вещей, для того чтобы подогреть эту ситуацию", - сообщил директор приюта.

Напомним, национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.

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