Родители насиловали свою 4-летнюю дочь на камеру: новый поворот в деле

Родители насиловали ребенка и снимали это на видео (коллаж РБК-Украина)

Родителей-насильников осудят по пяти статьям УК Украины

Дело по изнасилованию четырехлетней дочери семейной парой в Кривом Роге было направлено в суд. Горе-родетелей признали вменяемыми и теперь им грозит серьезный срок - их будут судить сразу по пяти статьям УК Украины, об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Полтавы, который и вынес решение о вменяемости обвиняемых.

Теперь Октябрьский районный суд Кривого Рога будет рассматривать дело по обвинению в совершении преступлений по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Напомним, семейная пара - 30-летний мужчина и 28-летняя женщина, которые проживали в Кривом Роге, насиловали свою 4-летнюю дочь на камеру в течении долгого времени. Ролики они продавали в интернете и получали за это большие деньги. Известно, что они выходцы из Кавказского региона.

Позже был арестован заказчик и спонсор преступления - 40-летний житель Беларуси, который рассчитывался с родителями-насильниками с помощью криптовалюты.

К слову, ранее мы сообщали о том, что под Ровно на школьницу напал серийный насильник-педофил.

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