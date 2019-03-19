Насиловали новорожденного ребенка: малышу пришлось перенести сложную операцию

Коллаж РБК-Украина

Родители систематически издевались над месячным младенцем

Молодые родители истязали своего новорожденного ребенка и применяли к нему сексуальное насилие. Подробности жуткой истории рассказали на сайте издания Metro.

23-летний Исмаил С. и 26-летняя Нина Р. отправились под суд за то, что причиняли своему новорожденному сыну жуткие физические травмы. Они насиловали своего сына различными предметами для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные наклонности.

Когда ребенок был изъят из семьи и передан медикам – им пришлось провести сложную хирургическую операцию и вживить малышу искусственный анус, так как его собственный был сильно поврежден.

Судебное разбирательство ведется в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райне и прокурор Губерт Штробер признался, что такого ужаса не видел ни он, ни его коллеги за всю свою жизнь.

Нина работала продавцом до встречи с Исмаилом. Выяснилось, что она с раннего детства проявляла садистские наклонности и замучила насмерть двух домашних морских свинок.

В 2017 году она вышла замуж за Исмаила и в 2018 году родила абсолютно здорового мальчика. Во время судебного разбирательства выяснилось, что в зверствах участвовал также и отец малыша.

По словам прокурора, он нанес ребенку кровавую рану в области гениталий, а также множество заметных синяков.

Медики, которые осматривали ребенка, выявили у него перитонит, повреждение черепа, кровоизлияние в мозг, сломанные ребра, кровотечение из глаз, повреждения легких и сердца.

Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь. На данный момент ему уже семь месяцев и его отдали на попечение в приемную семью. А над родителями малыша продолжается суд, приговор вынесут в мае.

Напомним, ранее мы писали о том, что изверг насиловал девочку прямо на глазах у ее матери и младшего сына.

А также сообщали о том, что в Черновицкой области отец в течении нескольких лет насиловал дочь и мать не стала ему препятствовать.