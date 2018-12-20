Навел ужас на все отделение: в Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

Видео: (YouTube/ТСН)

В городской больнице Ровно произошел шокирующий инцидент: 26-летний пациент кидался на врачей, резал руки и бил плафоны, хотя прибыл в больницу в адекватном состоянии. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Парень был госпитализирован после судорожного приступа. Врачи отметили, что состояние мужчины было адекватным и спокойным, однако ближе к вечеру его будто подменили, что вынудило медиков привязать парня к кровати.

"Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, скрутился калачиком и минут через 10 начал вырываться", - утверждает врач-невролог Ровенской городской больницы Ирина Приходько. Когда это пациенту удалось, он набросился на медиков и начал их избивать. После чего побежал в другую палату и вылез на карниз по ту сторону окна.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Мужчина упал с высоты четвертого этажа и выжил. Он был доставлен в реанимацию с тяжелой скелетной травмой, ушибом грудной клетки, переломами бедра, локтя и таза. Сам пациент утверждает, что не контролирует свои эмоции и не помнит, что с ним произошло.

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