ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Навел ужас на все отделение: в Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 08:48

Видео: (YouTube/ТСН)

В городской больнице Ровно произошел шокирующий инцидент: 26-летний пациент кидался на врачей, резал руки и бил плафоны, хотя прибыл в больницу в адекватном состоянии. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Парень был госпитализирован после судорожного приступа. Врачи отметили, что состояние мужчины было адекватным и спокойным, однако ближе к вечеру его будто подменили, что вынудило медиков привязать парня к кровати.

"Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, скрутился калачиком и минут через 10 начал вырываться", - утверждает врач-невролог Ровенской городской больницы Ирина Приходько. Когда это пациенту удалось, он набросился на медиков и начал их избивать. После чего побежал в другую палату и вылез на карниз по ту сторону окна.

Навел ужас на все отделение: в Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окнаСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Мужчина упал с высоты четвертого этажа и выжил. Он был доставлен в реанимацию с тяжелой скелетной травмой, ушибом грудной клетки, переломами бедра, локтя и таза. Сам пациент утверждает, что не контролирует свои эмоции и не помнит, что с ним произошло.

Напомним, что в Днепропетровском морге сыну отказались отдавать тело матери из-за надуманного долга.

Мы писали, что в Калуше избили бойца АТО.

А также рассказывали историю пациента, пережившего инсульт.

 

 

Забил до смерти: под Киевом ссора супругов привела к плачевным последствиям В Киеве до смерти забили бывшего военнослужащего
Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь