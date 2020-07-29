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Названа стоимость американской вакцины от коронавируса: дороже китайской в разы

Среда 29 июля 2020 10:52
Названа стоимость американской вакцины от коронавируса: дороже китайской в разы
Сколько будет в гривнах стоить американская вакцина от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Американская компания назвала стоимость вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса от американской компании Moderna может обойтись для украинцев в более 1500 грн по нынешнему курсу (50-60 долларов).

Разработчики из США отмечают, что такой цена будет для американцев, а также для других стран с высоким уровнем дохода, информирует Financial Times.

Речь идет про стоимость "курса вакцины". И пока не совсем ясно, сколько введений понадобиться для надежной защиты от SARS-CoV-2.

Так, недавно Виктор Ляшко назвал стоимость китайской вакцины. Украина получила коммерческое предложение от разработчика из Китая. И одна доза будет стоить около 20 долларов (500 грн), вводить ее нужно будет дважды.

А вот американская компания говорит, что цена на курс вакцины может быть пересмотрена из-за высокой конкуренции среди компаний-разработчиков.

Отметим, что главный санитарный врач Украины считает, что практически все население страны должно быть привито, но есть люди с противопоказаниями.

В первую очередь вакцинировать будут врачей и сотрудников силовых структур. Во вторую - должны прививать пожилых людей.

Напомним, что в Украине коронавирус не идет на спад. За последние сутки 1022 новых заболевших.

Интересно, что ученые предложили коронавирус лечить наркотиком. Он якобы защищает легкие человека от сильного поражения.

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