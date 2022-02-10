Названы симптомы и ощущения в глазах, которые могут указывать на рак

Рак может иметь ряд признаков, и некоторые симптомы могут повлиять на ваше зрение или быть заметными в районе глаз. Так, рак глаза может повлиять на ваше зрение несколькими способами.

О том, какие симптомы и проблемы со зрением могут быть признаками наличия онкологии в организме, пишет Express.

"Рак глаза - это общий термин, который включает в себя различные типы рака. Тип вашего рака зависит от типа клетки, в которой он начинается. Существуют разные части глаза, и некоторые из них более склонны к раку, чем другие", - сообщает благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности Cancer Research UK.

Это редкий тип рака, и признаки могут быть вызваны рядом других факторов, но рекомендуется всегда консультироваться с врачом. Рак, который начинается в глазу, называется первичным раком глаза, но иногда он может распространиться на глаз из другой части тела. Это называется вторичным раком глаза.

"У женщин это чаще всего происходит при раке молочной железы, а у мужчин - при раке легких", - отмечает Cancer Research.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании подчеркивают, что рак глаза не всегда вызывает явные симптомы и может быть обнаружен только во время проверки зрения. Тем не менее, есть несколько симптомов рака глаза, которые могут проявляться в вашем зрении.

Признаки рака глаза:

Это могут быть тени, вспышки света или волнистые линии в поле зрения, помутнение зрения, увеличивающееся темное пятно в глазу, частичная или полная потеря зрения.

Среди других признаков - выпячивание одного глаза, опухоль на веке или в вашем глазу, которая увеличивается в размерах, и боль в глазу или вокруг него, хотя это бывает редко.

Эти ощущения могут быть признаками рака глаза (фото: freepik.com)

Эти симптомы также могут быть вызваны более незначительными заболеваниями глаз, поэтому они не обязательно являются признаком рака. Но важно как можно скорее проверить симптомы у врача.

Эксперты напоминают, что чем раньше обнаружен рак, тем легче его лечить. Это сильно повышает вероятность успешного лечения. Вы должны обратиться к своему врачу или окулисту, если заметите изменения, которое не являются нормальными для вас, или если у вас есть какие-либо из возможных признаков и симптомов рака глаза.