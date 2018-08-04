"Не было ни документов, ни телефона": медики просят опознать пострадавшую в ДТП под Киевом (фото)

Иллюстративное фото: ДТП (pixabay.com)

Пострадавшая находится в Васильковской центральной районной больнице

Медики Васильковской центральной районной больницы просят украинцев опознать девушку, которая пострадала в ДТП в Киевской области. Об этом сообщает ТСН.

"В Васильковской центральной районной больнице на Киевщине лежит девушка, которая попала туда после ДТП. Авария произошла в ночь на 30 июля на трассе Киев-Одесса возле села Мытныця.", - говорится в сообщении.

Фото: пострадавшая в ДТП девушка (tsn.ua)

По информации медиков, при себе у девушки не оказалось ни документов, ни телефона. Сейчас она находится без сознания в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. На вид ей около 14-20 лет, волосы кудрявые, русого цвета.

Фото: пострадавшая в ДТП девушка (tsn.ua)

Из особых примет – татуировка на левом предплечье.

"В Васильковской ЦРБ просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавшей девушке, обращаться к ним по телефонам: 2-11-14 (приемная), 2-47-52 (приемное отделение), 2-47-60 (реанимация). Код города 04751", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: пострадавшая в ДТП девушка (tsn.ua)

Напомним, в Киеве поэт Юрий Строкань попал в аварию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

Два человека погибли. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, произошедшего на Буковине 27 июля.

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