"Не грози Южному централу": в сети показали странную драку полиции Харькова посреди дороги (видео)

Фото: РБК-Украина

"Копы" не смогли задержать парня

В Харькове на проезжей части дороги произошла странная стычка молодого парня и двух полицейских. Правоохранители силой пытались задержать мужчину, который оказывал сопротивление и спокойно удалился с места инцидента. Соответствующее видео опубликовано на странице "Харьков 1654" в соцсети Facebook.

"Не грози Южному централу попивая сок, на Проспекте Победы, 52-а", - написал автор публикации.

"Самое забавное: парень подрался с полицейскими и затем просто ушел", - добавили в сети.

На видео темнокожий молодой человек оказывает сопротивление двум полицейским на проезжей части. На клумбе за ситуацией наблюдают еще двое парней. После нескольких попыток "копов" задержать парня, ему удается отбежать от места происшествия, правда без одного ботинка и со сползающим носком.

Сначала за ним следует правоохранитель, но потом решает не идти. В результате парень и вовсе спокойным шагом уходит в неизвестном направлении в сторону дворов. А "копы" остаются на краю дороги.

Причина инцидента остается неизвестно, как и дальнейшее развитие.

Видео: Драка с полицией (facebook.com/kharkiv1654)

"Я сначала подумал, что это США, и они достанут ствол и ... Ну как обычно", - отметили в комментариях.

"Улыбнуло", - написал один из пользователей сети.

"Как же так? Где план перехват? И сорок машин полицейских?" – сыронизировал Евгений Михайлович.

"Очередная пощечина нашей славной полиции. Он что, бегать не умеет", - написал Олег Павлов.

"Подготовка просто впечатляет", - добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

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