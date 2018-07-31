"Не имеешь права": в сети опубликовали жуткие правила для учеников

Иллюстративное фото (pixabay)

Опубликованы правила, которые нарушают права ребенка

В архиве МОН обнаружили правила поведения для школьников, которые нарушают их права. Список этих правил опубликовала Светлана Овчаренко в группе "Родители SOS" в социальной сети Facebook.

Светлана Овчаренко отметила, что обнаружила эти правила в архиве МОН, они были на сайте-победителе конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения в 2016 году.

"Правила для учащихся в вопросах и ответах. Взято с сайта-победителя конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения по 2016 (не знаю, проводится ли этот конкурс до сих пор). Я случайно наткнулась в архиве МОН и решила немножко побродить сайтами в надежде понять, чем они интересны", - написала Овчаренко и добавила, что даже правила в тюрьме читать не так страшно.

Кроме того, она призвала родителей проверить сайты учебных заведений, в которых учатся их дети и проверить, нет ли там нарушения прав человека.

"Кажется, правила поведения в тюрьме читать не так страшно. Дополняю: Дорогие родители! Зайдите, пожалуйста, на сайт школы, где учатся ваши дети, и посмотрите на наличие нарушения прав человека, грамматических правил и требований здравого смысла. Попробуйте вежливо и спокойно предложить помощь в наведении порядка. А вдруг подействует? Я верю в силу диалога, хотя и знаю, как это долго и сложно", - попросила Овчаренко.

В частности, детям запрещено отказываться от дежурства в школе, ходить в обуви на каблуках. Нельзя отказаться от ношения школьной формы, даже если она не нравится. Во время перемены нельзя находится в классе без разрешения учителя, который может это одобрить за хорошее поведение. Нельзя выбирать себе место в классе для учебы, пересесть ученик имеет право только, если разрешит учитель. Прическу выбирать самостоятельно тоже нельзя.

Скриншот фото (facebook.com/"Родители SOS")

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Видео: РБК-Украина