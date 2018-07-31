"Не первая жертва": в Днепре жестоко избили девочку

Фото: slyxi.com twitter

В данный момент мама пострадавшей ищет свидетелей

Вчера, 30 июля, в Днепре была жестоко избита несколькими подростками девочка Елизавета. Мама пострадавшей Ирина Носенко ищет свидетелей инцидента. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья, нужна ваша помощь! Час назад жестоко была избита моя дочь Лиза! Избита подростками. Очень прошу, кто был свидетелем этого жестокого избиения, отзовитесь! Помогите найти эту…! Это произошло на пр. Слобожанский р-н автосалона Хундай", - написано в публикации.

Фото: пострадавшая Лиза (facebook.com/profile.php?id=100010808977456)

Также Ирина рассказала, что ее дочь получила сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника, ссадины и ушибы.

Сейчас девочка находится в областной детской больнице.

В комментариях к посту мама потерпевшей добавила, что инцидент произошел, когда ее дочь смотрела за детьми возле подъезда. "Лиза няньчила малышей возле подъезда. Но Лиза не первая жертва у этой твари", - написала она.

Пользователи возмущены данным происшествием и в ужасе от того, как такое могло произойти.

"Пропал дар речи у меня", "Это что же такое творится", "О Господи, за что так?", "Печально, столько ребенку пришолсь пережить, желаю выздоровления", "Слов нет", "Напишите, где и когда это произошло. Проще искать будет", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/profile.php?id=100010808977456)

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