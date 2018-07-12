"Не плакали и не просились": в сети рассказали жуткую историю об убийстве боевиками молодых девушек

Девушек убили за то, что они помогали украинским добровольцам
В сети рассказали жуткую историю о том, как боевики на Донбассе жестоко убили двух молодых девушек, которые помогали добровольческим украинским батальонам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Ксения Быкова.
Муж Ксении побывал в плену и рассказал эту страшную истории. В плену у террористов оказались две молодые девушки – старшей было всего 23 года.
Они помогали украинским добровольческим батальонам. За это боевики убили девушек
"Пока все спят, можно об этом вспомнить. Мне муж рассказывал. Когда он был в плену, на их глазах расстреляли двух девчонок из добробата. Старшей было года 23. Они не плакали, не просились. Молча и гордо приняли смерть. Для мужиков это была особенная мука. Они не смогли защитить женщин... Это испытание не новое. Они давно его практикуют. Мужики с этим живут. И девочки эти им снятся… Гордые. И светлые... Взрослым мужикам..." - написала Быкова
"Этот пост не о сексе , как многие перекрутят. Этот пост о боли", - подытожила она.
Скриншот поста (facebook.com/ksenia.bykova.39)
В комментариях Ксения добавила, что имена девушек неизвестны.
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Скриншот комментариев (facebook.com/ksenia.bykova.39)
"Помнить и ненавидеть. Тихой, холодной, трезвой ненавистью - как ненавижу их сам. И при любой возможности убивать так же расчетливо, с холодным сердцем. Ничто во мне не шелохнется", "Отомстим также тихо", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/ksenia.bykova.39)
"Страшнее, чем то делали гитлеровцы ... И это в наше время, они играют в футбол", - написала Светлана Симак.
Скриншот комментариев (facebook.com/ksenia.bykova.39)
"Сколько их, неучтенных девочек, замученных и убитых этой падалью, которая считает себя безнаказанной", - пишет Ольга Сергеева.
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