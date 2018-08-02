"Не получают ни копейки годами": как горе-родителей заставляют платить алименты детям

Фото: Алименты детям в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине – множество случаев, когда о детях забывают собственные родители и полностью оставляют их без денег и заботы

Ребенок - хоть и маленькая, но полноценная часть общества. Все дети имеют право на жизнь, на медицинскую помощь, на безопасные условия для здорового развития и много других прав.

Но на практике это далеко не всегда так. По закону, дети имеют право на защиту, но некоторые горе-родители уходят и полностью оставляют их без копейки, либо живут в семье, но о детях совсем не заботятся.

К сожалению, многие родители забывают о собственных детях. Бывает, что дети не получают от одного из родителей ни копейки в течение многих лет. Оправдание у этих горе-родителей разные: "Не работаю","Не хватает средств", "Я не олигарх" и другие. Но могут ли быть подобные аргументы в вопросе будущего детей?

В Главном территориальном управлении юстиции Киева рассказывают о наиболее характерных случаях, когда горе-родителей заставили заботиться о детях, которых они практически забыли.

"Отца лишили права управлять автомобилем, выезжать за границу"

Когда в Донецке стало опасно, каждый день звучали взрывы и гибли люди, 15-летняя Мария с матерью отправились в Киев. У отца ребенка на тот момент была уже другая семья, и его помощь ожидать не стоило.

Работал неофициально и содержать ребенка не хотел. Приходилось туго, одинокая мама тяжело работала на нескольких работах, чтобы снимать жилье и содержать несовершеннолетнюю дочь.

Фото: Бывает, что дети не получают от одного из родителей ни копейки в течение многих лет (Коллаж РБК-Украина)

Однако с 6 февраля, когда начали действовать законодательные изменения относительно ответственности за неуплату алиментов, горе-отца лишили права управлять автомобилем, охотиться, выезжать за границу, появилась угроза административной и уголовной ответственности. Именно тогда у него вдруг нашлись средства на собственного ребенка. Задолженность по уплате алиментов составляла 76 000 грн и была погашена одним платежом на счет мамы девочки.

Ранее Петр Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов в Украине.

В частности, законом предусмотрены особенности воздействия на должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, которые имеют определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей из этой уязвимой категории.

"Горе-мать нигде официально не работала, взыскать было нечего"

Родители 6-летнего Олега развелись, когда ему было всего 2 года. Ребенок остался с отцом, который ее полностью содержал. Суд присудил матери выплачивать ежемесячно средства на содержание собственного ребенка, но женщина игнорировала постановление.

Поэтому на исполнении в Оболонском отделе государственной исполнительной службы столицы уже несколько лет было исполнительное производство по принудительному исполнению решения, а поскольку горе-мама нигде официально не трудоустроенf и имущества не зарегистрировала, взыскать было нечего.

Согласно справке-расчету, задолженность по алиментам составляла 116795,25 грн. Благодаря совершенным государственным исполнителем действиям должником полностью уплачена на депозитный счет отдела сумма задолженности, которая в дальнейшем перечислена взыскателю.

Фото: В Украине ужесточили ответственность за неуплату алиментов (pixabay.com)

По словам руководителя столичной юстиции Станислава Куценко, по состоянию на июль 2018 года государственными исполнителями взыскано алиментов на содержание 16 746 детей в сумме 129 833 545 грн, из которых за счет применения к должникам мер, предусмотренных частями девятой и двенадцатой ст.71 Закона Украины "Об исполнительном производстве", 14 должников по алиментам находятся в местах лишения свободы.

Государственными исполнителями районных отделов ГИС вынесено 6275 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Украины, которые не обжалованы и не отменены должниками.

Кроме того, по словам главы юстиции, государственными исполнителями вынесены 6275 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, постановлений о временном ограничении должника в праве пользования оружием и 6248 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты, которые не обжалованы и не отменены должниками.

Защита прав и интересов ребенка является одним из важнейших направлений работы государства. Ведь отношение к детям, их правам и свободам, уважение их человеческого достоинства отражают уровень гуманности и цивилизованности общества.

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Напомним, в Министерстве юстиции Украины разъяснили новые правила временного выезда ребенка за границу.

Также стало известно, что под Киевом горе-мать бросила трехлетнего ребенка.