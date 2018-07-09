"Не повезло в жизни": российский комментатор обматерил Виду и высмеял его имя

Домагой Вида (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Василий Уткин посмеялся над хорватским именем Домагой и назвал Виду "дол***бом"

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался об инциденте со скандированием "Слава Украине!" защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем.

"Вида долгое время играл за киевское "Динамо", и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего уничижительного о России Вида не сказал, а его отношение - это его отношение", - сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".

Он подчеркнул, что его отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Вида.

"В конце концов, ему уже однажды здорово не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, который правил Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвал Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и господь ему судья", - заявил комментатор.

Уткин обматерил Виду

"Я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного дол***ба. Это слово употребляют даже на "Первом канале", поэтому я считаю возможным говорить его на YouTube", - резюмировал Уткин.

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами - 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты - 4:3.

Топ-5 лучших финалов Лиги чемпионов