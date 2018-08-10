"Не раздета, все вещи при ней": стало известно, как обнаружили тело студентки в Житомирской области

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Местные жители обнаружили тело девушки в лесопосадке

Стали известны подробности о жуткой трагедии в Житомирской области, где нашли убитой 20-летнюю Анну Голубенко. Об этом передает ТСН.

Тело девушки нашел в лесопосадке возле трассы местный житель Николай Литвиненко. Мужчина собирал орехи и почувствовал неприятный запах. Он увидел, что из-под кучи шифера видна человеческая рука.

"Вот с этой горки я посмотрел – человеческая рука, прикрытая шифером. Она лежала головой вот сюда, здесь посередине. Не в самой яме", - говорит мужчина.

Литвиненко утверждает, что девушку убийцы не ограбили, ведь с ней были все ценные вещи.

"Мобильный телефон, как будто она тянулась еще позвонить, белый мобильный телефон. Одета была легко, не раздета. Все вещи были при ней, золотая цепочка, сумочка, мобильный телефон дорогой – ничего не украдено", - рассказал он.

Девушку опознали по особым приметам.

Версию самоубийства в полиции отвергают, но причина смерти пока не известна. Следователи пытаются воссоздать ее передвижения в день исчезновения. Знакомые говорят, что девушка хотела устроиться на работу в Киеве.

Родные до последнего не верили, что их дочь найдут мертвой, надеялись, что она находится в своих друзей. Девушка была студенткой местного педагогического университета, происходила из благополучной семьи, имела хорошую репутацию.

"Мать девушки обратилась в полицию 6 августа. Мы можем утверждать, что на момент подачи заявления девушка уже была мертва. Полицией был начат ряд розыскных мероприятий, проверялось окружение и проверялось, находится ли она в столице", - пояснила инспектор отдела по связям с общественностью полиции в Житомирской области Наталья Тимчук.

Родные погибшей с прессой не общаются.

"Вышла из дома и не пришла, больше никакой информации нет. Пока никаких показаний мы давать не можем, потому что идет следствие", - добавили в полиции.

Правоохранители разыскивают убийцу и предполагают, что подозреваемый может быть из числа знакомых девушки, но не откидают и другие версии.

Видео: 20-летнюю студентку убили в Житомирской области (youtube.com/ТСН)

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