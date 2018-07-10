"Не склонна к суициду": в Киеве пропала 15-летняя девушка (фото)

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Полиция разыскивает несовершеннолетнюю девочку

В Киеве пропала несовершеннолетняя жительница Дарницкого района Анна Гак, 2003 года рождения. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Днем в субботу, 7 июля, около 15 часов дня Анна вышла из дома в Дарницком районе столицы и до сих пор не вернулась.

Фото: Анна Гак (facebook.com/KyivOperativ)

"Дарницким УП разыскивается Крюк Анна Николаевна 01.02.2003 г.р., которая 07.07.2018 года в 15-00 часов ушла из дома ул. Вересневая, 9, кв. 115, и до настоящего времени не вернулась", - сообщили в сети.

"При себе имеет телефон без сим-карты. Ученица десятого класса СШ №127, не склонна к суициду, в первый раз покинула дом", - отметили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее появились подробности о найденном ребенке под Киевом. В сети разыскивают родителей девочки по имени Рита, которой около трех лет. Ребенка нашли 6 июля в селе Демидов Киевской области. Девочка рассказала, что живет в столице, а в область приехала в гости к бабушке.

Ребенка осмотрели медики. Полиция продолжает поиск родителей ребенка.

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