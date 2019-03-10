Неадекват избил ветерана АТО с супругой: в сети объявили "охоту" (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com/klavesakm)

В Киеве разыскивают парня за жестокое нападение на супругов и обещают награду за информацию

В Киеве избили ветерана АТО и его жену из-за простого замечания - инцидент произошел в Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе. В супермаркете "Велика Кишеня" молодой человек грубил продавщице и ругался матом, и военный пристыдил хама. Тот извинился, однако затем вышел за супругами на улицу и набросился на них, передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Также в сети опубликовано видео драки.

На кадрах показано фото неадеквата (снятое камерой наблюдения в магазине), а также видно само нападение.

Отмечается, что молодчик нанес удар 60-летнему ветерану кастетом в голову. Злоумышленник также ударил и женщину, после чего принялся избивать ногами лежащего на земле мужчину.

В сети разыскивают неадеквата, который избил 60-летнего ветерана АТО с супругой в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Женщина пыталась защитить своего супруга. Также к месту происшествия подбежали несколько неравнодушных граждан и оттолкнули агрессивного парня. Тот убежал.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Инцидент произошел воздно вечером 3 марта. Сейчас в сети объявили о поиске свидетелей происшествия, чтобы выяснить личность нападавшего. В сообщении указаны контакты автора поста - телефон и электронная почта. Вознаграждение гарантируется.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, 7 марта в Нововолынске в реанимации умер ветеран АТО, которого 3 марта избил 15-летний подросткок. 40-летний мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии - у него в голове была трещина от уха до уха. Нападавший задержан.

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