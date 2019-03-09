Неадекватные агрессоры избили жителя Запорожья посреди улицы

Фото: РБК-Украина

У пострадавшего забрали все денежные средства

В ночь с 7 на 8 марта местные неадекваты избили жителя Запорожья. Неприятный инцидент произошел на улице Базарной. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

Отмечается, что нападение произошло на человека с инвалидностью. Поскольку тот не мог дать отпор, злоумышленники решили воспользоваться этим. Они свалили потерпевшего с ног и начали избивать.

Правонарушители также разбросали его документы и забрали денежные средства. На видео запечатлено, как гражданин, находясь в шоковом состоянии, не может нормально реагировать на происходящее. Он сидит на земле и отказывается отвечать на какие-либо вопросы, адресованные ему.

Видео: (YouTube/Репортер UA)

Напомним, что похищение ребенка под Киевом, по данным полицейских, оказалось фейком. Правоохранители опровергли информацию об избиении12-летнего ребенка.

Как сообщалось ранее, в Бердичеве Житомирской области молодого мужчину подозревают в избиении жены до смерти. Сообщается, что 29-летняя женщина вместе с 7-летним сыном планировала уехать от мужа-деспота в другой город к матери, но не успела.

Также мы писали о том, что 11 февраля под Харьковом школьника избили двое учеников за то, что мальчик вступился за жертву издевательств.