Неадекватный гинеколог изнасиловал девственницу-студентку в больнице

Коллаж РБК-Украина

Мужчина утверждает, что все происходило по взаимному согласию

В Иркутской области России в городе Тулун 37-летний гинеколог Дмитрий Кулак изнасиловал 20-летнюю студентку-девственницу, которая пришла к нему пересдать зачет. Об этом информирует росСМИ.

Инцидент произошел в марте прошлого года, но рассмотрение дела извращенца Тулунский городской суд завершил только сейчас. Уточняется, что 20-летняя ученица медколледжа Екатерина Баранова завалила один из экзаменов в зимнюю сессию. На пересдачу преподаватель позвал ее к себе на рабочее место в ОГБУЗ "Тулунская городская больница".

Когда девушка переступила порог кабинета, то сразу поняла, что медик был пьян. Далее преподаватель послал ее в магазин за двумя бутылками коньяка, а когда Екатерина Баранова вернулась со спиртным, гинеколог пригласил ее присоединиться к застолью. Студентка согласилась, поскольку думала, что подвыпивший преподаватель поставит ей зачет, однако тот схватил ее, сорвал одежду и начал насиловать.

После этого случая пострадавшая обратилась к правоохранителям. Перед изнасилованием девушка, как оказалось, была девственницей. Сам Кулак говорил, что все происходило по взаимному согласию.

Позже выяснилось, что семье пострадавшей предлагали около полумиллиона рублей. На данный момент заведено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характер").

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