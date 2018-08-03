"Необратимые процессы в организме": врач рассказал, чем опасна длительная голодовка для Сенцова

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

По его словам, достаточно нескольких дней и тогда уже изменения в организме Сенцова могут стать необратимыми

Здоровье украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже больше 80 дней, может больше никогда не прийти в норму. Об этом рассказал врач-реаниматолог Виктор Васильев, передают "Факты".

"Если говорить о терминальном периоде такого длительного голодания, то он, судя по тому, сколько Олег Сенцов голодает, уже недалеко. Организм начнет для выработки энергии использовать белки. Это то, из чего наш организм построен. Этот период – совсем небольшой", - отмечает врач.

По его словам, достаточно нескольких дней и тогда уже изменения в организме Сенцова могут стать необратимыми. Реаниматолог подчеркивает, что сейчас возможность восстановления у Олега еще есть.

"Есть специальные смеси, которые используются у тяжелобольных, послеоперационных пациентов. Они сбалансированы по основным веществами, то есть белкам, жирам, углеводам, а также содержат достаточное количество минеральных веществ и витаминов и если Олег будет принимать, например, эту смесь в достаточном количестве, а для него она приближается к 1, 5 – 2л, то он сможет определенным образом обеспечить организм необходимыми питательными веществами и отложить необратимые процессы в организме", - говорит Васильев.

Врач не может спрогнозировать, на сколько времени употребление этих смесей сможет поддерживать организм политзаключенного.

"Очень трудно сказать, на какое именно время этого хватит, ведь все зависит от очень многих факторов. Это, в том числе, и условия пребывания, которые в тюрьме точно некомфортные. Также нам неизвестно в каком именно количестве он принимает эти вещества, ведь их может быть недостаточно для того, чтобы организм мог более или менее нормально функционировать", – подытожил он.

Ранее известный американский писатель Джонатан Литтелл написал письмо украинскому режиссеру, узнику Кремля Олегу Сенцову.

Также сообщалось, что Лия Ахеджакова предположила, что будет с Сенцовым.

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