ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Необычный преступник: мужчина три года терроризировал полицейских порно

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 22:43
Необычный преступник: мужчина три года терроризировал полицейских порно
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Преступник пытался оказывать моральное давление на полицейских

В Мариуполе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в течение трех лет рассылал полицейским порноматериалы. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.

Мужчина регулярно отсылал порно на мобильные телефоны и соцсети сотрудников полиции. Свои действия преступник объяснял неприязнью к полиции.

Во время проверки информации выяснилось, что от рук мужчины пострадало более десятка сотрудников правоохранительных органов.

Необычный преступник: мужчина три года терроризировал полицейских порно

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

По материалам внутренней безопасности НПУ следственным отделом Центрального ОП ГУНП в Донецкой области, в процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Сейчас мужчине готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Необычный преступник: мужчина три года терроризировал полицейских порно

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Напомним, что правоохранители нашли убийц военного под Харьковом, тело которого было обнаружено 16 марта за километр от территории воинской части.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неадекватный человек избил ветерана АТО вместе с его супругой. Молодой человек нанес удар 60-летнему ветерану кастетом в голову.

Мы также писали о том, что 15-летний подросток напал на ветерана АТО, в результате чего 40-летний потерпевший оказался в реанимации с тяжелыми телесными травмами.

Чуть не убили: "копы" выбивали признание в краже у невиновного одессита Штрафы и 7 лет тюрьмы: как будут наказывать за нарушения на выборах
Новости Украины Мариупольполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь