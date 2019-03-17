Несправедливо рано: звезды скорбят о смерти Юлии Началовой

Фото: instagram.com/julianachalova

Юлия Началова скончалась в одной из клиник Москвы

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет. Известные артисты высказали свои соболезнования по поводу внезапной кончины певицы.

"Больно. Несправедливо. Рано. Ну почему Бог забирает именно таких и так рано. Неужели там не хватает ангелов. Прощай, ангел, по имени Юля", - написал Филипп Киркоров.

"Юля - это певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные. Так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики. Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя, но я верил всегда, что все у нее впереди. Сегодня Юли не стало, давайте ценить людей, когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно. Юля! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!" – прокомментировал Сергей Лазарев.

Юлия Началова (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Мы никогда не были знакомы, но с самого детства я мечтала петь, как она. Я слушала, слушала и повторяла, каждую ноту, каждый полутон, каждый звук. Я мечтала петь на сцене, глядя на нее! Мне очень жаль, что не стало талантливой певицы, молодой и красивой матери. Мне очень жаль", - отметила Слава Каминская.

"Все мы надеялись, что ты справишься, Юля... безумно грустно. Такая ты неземная",- подчеркнул Дима Билан.

"Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама. Как такое пережить.... Господи, дай близким сил и мужества. Юленька, покойся с миром. Царствия Небесного", - написала Полина Гагарина.

"Бесконечно печально. Молодая. Талантливая. Красивая. Добрая. Юля", - отметила Вера Брежнева.

Юлия Началова с дочерью (Фото: instagram.com/julianachalova)

"Такое солнышко. Добрая, прекрасная, нежная Юля Началова. Мы будем слушать твои песни еще долго. Будем помнить и нам будет светло. Соболезную", - прокомментировала Анна Седокова.

"Как это страшно и неправдоподобно. Мои глубокие соболезнования близким", - написала Анастасия Заворотнюк.

"Иногда сложно найти слова и не верится, что такое могло произойти. Всегда улыбчивая, красивая Юлечка. Как же так?! Соболезнования родным и близким. Сил, чтобы пережить боль", - отметила Таисия Повалий.

"Девочка наша, как рано ты ушла", - прокомментировала Анна Семенович.

Напомним, что мы собрали самые интересные факты из жизни Юлии Началовой.

Ранее сообщалось о том, что болезнь Юлии Началовой связана с увеличением груди.