"Невосполнимая потеря": во время отпуска трагически погиб украинский десантник (фото)

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Во время отпуска погиб украинский военный десантно-штурмовых войск ВСУ

После возвращения домой с зоны боевых действий погиб украинский военнослужащий, солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Буряк Виталий Павлович. Об єтом сообщается в пресс-службе бригады в Facebook

"С грустью сообщаем, что во время пребывания в очередном отпуске при трагических обстоятельствах погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Буряк Виталий Павлович. Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей земли. Свидетельством этого является его преданность воинскому долгу, достойная и высокопрофессиональная служба в Вооруженных силах Украины", — говорится в сообществе.

Кроме того, администрация группы выразила слова соболезнования родным и близким умершего.

"Преждевременная смерть Виталия - это невосполнимая потеря для его родных, близких, друзей, коллег, всего украинского общества. Светлая память о настоящем патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах. Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в это скорбное время выражает соболезнования семье. Скорбим вместе с вами", — добавили в администрации группы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/80brigade

Причины смерти украинского военнослужащего не сообщают.

Напомним, что киевская рок-группа OVAND GRIM представила песню и клип, посвященные памяти десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и экипажа Ил-76, сбитого при посадке в аэропорту "Луганск" 14 июня 2014 года.

Видео: (video.rbc.ua)