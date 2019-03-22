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Невозможно досмотреть: видео жестокого обращения воспитателя под Киевом шокировало сеть

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 11:04
Невозможно досмотреть: видео жестокого обращения воспитателя под Киевом шокировало сеть
Коллаж РБК-Украина

Воспитательница издевалась над детьми и применяла силу, чтобы одеть их на прогулку

В частном садике "Сказочная страна", что находится под Киевом, неадекватная воспитательница силой одевала детей на прогулку, применяя, помимо физического насилия, еще и моральное. Об этом информируют в социальной сети Facebook в сообществе "БАТЬКИ SOS".

Уточняется, что воспитательницу зовут Гребенюк Валерия Николаевна. Ролик содержит выдержки, которые удалось снять на телефон при просмотре камер  слежения ДК "Сказочная страна".

Пользователи были шокированы увиденным. Некоторые отметили, что нужно добиваться постоянного видеонаблюдения в таких учреждениях, поскольку иначе родители могут даже не знать, что происходит с их детьми:

"С таким насилием и грубым обращением сажать надо, она же их просто калечит морально и физически. Меня еще интересует вопрос: на камере все зафиксировано, проводилось расследование, обратился ли хоть кто-то в полицию и социальные службы?"

"Да, работать с детками тяжело, но, я думаю, если нервы у человека не в порядке, то нечего делать в саду"

"Если бы я увидела такое видео со своим ребенком, то этой особе не посчастливилось бы";

"Она больная. Ее надо изолировать от детей";

"Не смогла досмотреть до конца. Просто уроды, тяжело за такое наказывать правомерно, очень хочется физически так отшманать";

Напомним, что зверское обращение воспитателя с детьми шокировало сеть. С моральным давлением и грубостью дети сталкиваются в учреждении Киева едва ли не каждый день.

Ранее в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление. 

К слову, в детском саду Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем.

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