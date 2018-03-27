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В Николаеве массажист сексуально домогается и бьет женщин: в сети негодуют

STYLERLIFE        27.03.2018 - 16:14
Фото: Массажист (pixabay.com whitesession)
Фото: Массажист (pixabay.com whitesession)

Женщины требуют наказать мужчину по закону

В Николаеве местного массажиста по имени Олег женщины обвиняют в сексуальных домогательствах. Первая об этом написала в соцсети активистка зоозащитной организации "Феникс" Дарья Трофименко. По ее информации, во время сеанса массажа мужчина дерзко домогается и даже бьет женщин, сообщает она на своей странице в Facebook.

К слову, массажист удалил с ее страницы сообщение, под которым отписались много женщин, сообщавших о домогательствах.

Дарья обратилась ко всем с просьбой максимально распространить ее сообщение, чтобы найти всех пострадавших от рук массажиста и наказать мужчину по закону.

"Девушки, срочно!!! Лед тронулся...Под удаленным "массажистом " постом с моей страницы,очень многие отписались, что тоже домогался и бил, хамил. Мне вы срочно нужны!!!!Пишите в лс!!! Кто не просто поговорить, а готов по закону его привлечь за домогательства, телесные повреждение,оскорбления! Под постом кто-то отмечал свою подругу, которая не может даже говорить от том, что он с ней делал. Вы все сейчас нужны, дабы уберечь женщин Николаева от этого ужаса!Пожалуйста! Свой пост повторю чуть позже!" - написала Дарья.

Скриншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Скриншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Напомним, что Савченко обвинила начальника штаба в сексуальных домогательствах.

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Теги: массаж, Николаев
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