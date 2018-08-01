В Николаеве подросток за рулем авто наехал на шестилетнего ребенка (фото)

Фото: pixabay

Пострадавшего мальчика госпитализировали

Во вторник, 31 июля, в Николаеве 13-летний подросток, управляя автомобилем, совершил наезд на 6-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице 3-я Слободская, 170/2.

Фото: Место ДТП (mk.npu.gov.ua)

"59-летний мужчина передал управление автомобилем "Опель" своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел на обочине дороги", – рассказали в полиции.

Шестилетний ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Фото: Место ДТП (mk.npu.gov.ua)

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в Николаеве к девочкам приставал эксгибиционист.

Инцидент произошел во дворе домов Авангардная, 47 и Чайковского, 3, прямо на детской площадке. Мужчина, которому на вид 55-60 лет, начал ходить за девочками по детской площадке и задавать безобидные вопросы.

Напомним также, что в Николаеве запойный пациент убил человека на глазах у медработников.

Между мужчинами завязалась драка на территории медгородка. На Максима напал пациент наркологии, которого утром выпустили из больницы. Мужчина несколько часов гулял по территории медгородка и вел себя неадекватно. В больнице в этот день было немного людей.

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