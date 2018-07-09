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Интервью

"Никто не помог": в Виннице жестоко избили отца с сыном

STYLERLIFE        09.07.2018 - 18:46
Фото: publicphotos.birkenstock.com
Фото: publicphotos.birkenstock.com

Двое нетрезвых мужчин напали на иностранцев

В Виннице семью иностранцев жестоко избили двое пьяных местных жителей. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

К Исмагилову обратилась местная жительница Елена, мужа и сына которой избили посреди улицы.

"Елена ― коренная винничанка, но уже много лет живет в Арабских Эмиратах. Несколько дней назад она с семьей приехала в родную Винницу. Но она встретила их так, как встречают врагов. Мужа и 16-летнего сына Елены жестоко побили незнакомцы прямо в центре города, пока те зашли за мороженым в McDonald's", ― написал Исмагилов.

Женщина рассказала, что ее муж и двое сыновей пошли в местное кафе, когда мать с младшим ребенком отправилась домой. Внезапно Елене начал звонить средний сын. Мальчик в истерике рассказал, что отца и сына кто-то избивает.

"Прибежала и увидела мужа на земле, он рвал кровью. Старший сын в синяках в это время склонился над папой. Потом оказалось, что мужчина заказал мороженое через "Мак Драйв" и ожидал неподалеку. Вдруг к старшему сыну подошли двое мужчин и начали к нему приставать, потому что им "не понравилось, что он нагнулся завязать шнурки на кроссовках", ― пересказал слова женщины Исмагилов.

Скриншот поста (facebook.com/said.ismagilov)

Отец вступился за сына, пытался разрешить конфликт, поскольку видел, что незнакомцы находятся в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно один из них выбил у мужчины сигарету и ударил в лицо, а второй в это время его держал. После отца семейства повалили на землю и избили ногами. Также они ударили и старшего сына.

"В это время рядом находилось много молодежи, но никто не помог", ― рассказал Исмагилов.

Врачи диагностировали сотрясение мозга у старшего сына. Отца госпитализировали, а нападавших задержала полиция.

Скриншот поста (facebook.com/said.ismagilov)

Ранее сообщалось, что в Харькове "копы" поиздевались над человеком.

"Харьковское отделение полиции! Полицейские издеваются над людьми! Райотдел возле железнодорожного вокзала! Это вообще норма стала для полиции?!" – написано в публикации.

Мужчину побили его ногами и ударили в голову.

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Теги: избиение
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