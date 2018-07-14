"Ночные покатушки в хлам": в Киеве произошло жесткое ДТП

Фото: Авария (pixabay.com)

Авария произошла на проспекте Бажана

В ночь на 14 июля в Киеве произошло жесткое ДТП. В результате ночных гонок столкнулись автомобили Mazda и Skoda. Водитель красного авто сильно пострадал, его госпитализировали. Авария произошла на проспекте Бажана. Об этом сообщается на странице Влада Антонова в Facebook.

"Ночные покатушки в хлам": жесткое ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Бажана. Столкнулись Mazda и Skoda. Пострадал водитель красной машины. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция,бойцы ГСЧС. На месте аварии едет наш корреспондент Максим", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/vlad.life)

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/vlad.life)

Как ранее сообщалось, в Киеве произошло смертельное ДТП. Мотоциклист с пассажиром сбил женщину, которая переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода. Женщина возвращалась с кладбища, где недавно похоронили ее ребенка.

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