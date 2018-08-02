"Ногой – в живот, рукой – в горло": под Одессой избили многодетную мать (фото)

Фото: pixabay.com

Женщина думает, что инцидент произошел из-за зависти соседей

В городе Раздельная Одесской области избили Ольгу Подусову, мать 11 приемных детей. О происшествии пострадавшая написала на странице группы "Все мы мамины родные, все Подусовы" в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 1 августа.

Фото: Напавшая на многодетную мать женщина (facebook.com/Все мы мамины родные все Подусовы)

"Шла мимо сельского магазинчика-наливайки возле магазина толпились мужчины и женщины под алкогольным опьянением. Одна из них отделилась от магазина и пошла за нами. На нас посыпалась нецензурная лексика, что ей показалось мал. Она подлетела, развернула меня рукой, ударила в живот три раза ногой и два раза в шею рукой", - рассказала пострадавшая.

Скриншот поста (facebook.com/Все мы мамины родные все Подусовы)

Недавно Ольга с семьей переехала из маленькой квартиры в Одессе в большой дом в Раздельной. Женщина говорит, что местный считают, будто дом для содержания 11 детей она получила не заслуженно. Потому Ольга думает, что именно зависть стала причиной нападения.

Ранее сообщалось, что под Житомиром отец жестоко избил восьмилетнюю дочь.

Больше суток девочка терпела страшную боль, пока соседи не сообщили о травме ребенка врачам.

Напомним, что в Киеве сотрудники полиции избили подростка.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну