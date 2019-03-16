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Ножом в спину: в Днепре неизвестные пытались убить мужчину

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 08:25
Ножом в спину: в Днепре неизвестные пытались убить мужчину
Иллюстративное фото (pixabay)

Мужчине нанесли серьезные ранения

15 марта около 21:40 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы, 43, люди обнаружили мужчину, который был серьезно ранен и истекал кровью. Об этом сообщает Информатор.

Очевидцы в срочном порядке позвонили в скорую и пострадавший был госпитализирован. Весь подъезд и лестничная клетка были залиты кровью. Жители дома решили вымыть пол, как только пострадавшего увезли в больницу.

 

Фото: (dp.informator.ua)

На месте патрульные отыскали нож, который был выкинут неподалеку от места преступления. Сейчас полицейские заняты поисками второго участника конфликта. Место оградили. Подробности инцидента в скором времени выяснят правоохранители.

Напомним, что 17-летний парень устроил кровавую резню под Кропивницким. В результате нападения пострадало три человека, один из них погиб.

Ранее в Днепре заживо сожгли человека - жуткое убийство произошло недалеко от центра города.

Мы сообщали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семью. Накануне расправы он растлил своего пятилетнего сына.

А также о том, что студент училища в Винницкой области зарезал своего однокурсника в комнате общежития.

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