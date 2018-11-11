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"Нужно избить словарем": в Харькове разыскивают преступников-двоечников (фото)

STYLERЖизнь    11.11.2018 - 09:25
Фото: Угон авто (pixabay.com/TheDigitalWay)
Фото: Угон авто (pixabay.com/TheDigitalWay)

Была найдена "соответствующая" записка

В Харькове обнаружили преступников, которые помимо вымогательства "отметились" незнанием орфографии. Соответствующий пост был размещен на странице "Харьков City" в Facebook.

"Слегка ***** от правописания и количества ошибок, мы таки сделали для вас краткое содержание этого послания. Переведите на счет в EasyPay 1000 грн, иначе на первый раз будут разбиты фары и порезана резина, а сумма увеличится вдвое. На второй раз машина будет сожжена", - говорится в сообщении.

&quot;Нужно избить словарем&quot;: в Харькове разыскивают преступников-двоечников (фото)

Фото: мошенники в Харькове (facebook.com/Kharkov.City)

Более того, автор поста указал, что "стартаперы из 7-Б" его уже достали. При этом сам инцидент вызвал бурю эмоций среди пользователей сети.

&quot;Нужно избить словарем&quot;: в Харькове разыскивают преступников-двоечников (фото)

Фото: мошенники в Харькове (facebook.com/Kharkov.City)

"Их нужно поймать и избить орфографическим словарем", - сказал пользователь Баграт Айриян.

"Вот вам пример качества образования в современной школе", - уточнил юзер Лиус Пшеничный.

"А почему все решили, что это дети? Может, это про сто люди, у которых русский не родной язык", - сказала пользователь Анна Харьков.

&quot;Нужно избить словарем&quot;: в Харькове разыскивают преступников-двоечников (фото)

Фото: мошенники в Харькове (facebook.com/Kharkov.City)

Напомним, в Киеве неизвестные пытались ограбить автомобиль украинского певца Арсена Мирзояна.

Как сообщалось ранее, известного украинского диетолога, фитнес-тренера и участницу шоу Танцы со звездами Аниту Луценко обворовали, пока она вместе с мужем и ребенком отдыхала в Доминикане.

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