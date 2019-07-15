Что нужно знать про UPark Festival: билеты, расписание, скидки

UPark Festival 2019

С 16 по 18 июля в Киеве пройдет грандиозный фестиваль UPark. Кто будет выступать, где купить билеты, на что стоит обратить внимание - в материале Styler

16-18 июля культурная и музыкальная жизнь Киева будет сосредоточена в районе Sky Family Park - здесь пройдет UPark Festival. Среди артистов, которые представят киевской публике свои лайвы: Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Rag’n’Bone Man, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, MІSSIO, SWMRS, TBPOFT и Pale Waves.

Билеты и правила входа

Купить однодневные билеты и абонементы на фестиваль можно на официальном сайте, а также практически у всех билетных операторов. Кроме того, билеты будут продаваться и при входе на сам фестиваль, но их цена будет выше, чем в предпродаже онлайн.

Дети до 12 лет включительно смогут попасть на UPark Festival бесплатно в сопровождении родителей и при наличии документов, удостоверяющих личность и возраст. Кстати, для самых маленьких посетителей фестиваля на территории будет работать детская площадка "Парк Детского периода".

Владельцев трехдневных абонементов просят обратить внимание, что вход на территорию фестиваля - одноразовый. Зайти в Sky Family Park c билетом категории 3 Days Pass также будет возможно только один разу в каждый из дней фестиваля. Поэтому сохраняйте абонемент и не снимайте с руки браслет предыдущего дня, пока волонтеры не заменят вам его на актуальный. Наличие целого браслета и абонемента - обязательное условие для входа на территорию UPark Festival во второй и третий дни.

UPark Festival пройдет в Киеве

Расписание

Расписание UPark распределилось таким образом:

16 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - TBPOFT

18:00 - SWMRS

19:30 - Nothing But Thieves

21:15 - Bring Me the Horizon

23:00 - Окончание фестиваля

17 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - AJR

18:00 - Pale Waves

19:30 - Rag’n’Bone Man

21:15 - Thirty Seconds to Mars

23:00 - Окончание фестиваля

18 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - MІSSIO

18:00 - MØ

19:30 - Ivan Dorn

21:15 - Die Antwoord

23:00 - Окончание фестиваля

UPark Festival пройдет в Киеве

Кроме крутых лайвов от лучших артистов современности, гостей UPark Festival ждет немало других, "немузыкальных" активностей.

Водные развлечения

Живописный берег Днепра - одно из главных преимуществ Sky Family Park. Во время UPark Festival здесь можно будет попробовать прогулки на SUP-бордах (один из самых простых видов серфинга на спокойной воде) или взять в аренду вейкборд.

Фотозоны

Почувствовать себя настоящей рок-звездой можно будет в фотозоне. В ней установят 15 камер и оборудуют уголок рок-звезды. Гости UPark Festival смогут попробовать себя в игре на ударных и сделать яркие фото на память о лучших музыкальных днях лета 2019-го.

Бьюти-зоны

На UPark Festival будет три бьюти-зоны, в которых гости фестиваля смогут кардинально изменить имидж или придать образу фестивальности. За плетения, небрежные косы, флеш-тату, шайнинг брайт веснушки, кольца и цветы в волосах девушек в зоне G-бар будут отвечать крошки G. За необычными укладками и новым, неожиданным цветом волос заглядывайте в бьюти-зону Got2b.

Бассейн

Открытый бассейн с территорией более 1500 кв м будет доступен для владельцев VIP-билетов. У него оборудуют собственный бар и ресторан с удобными пуфами и шезлонгами. А вот полотенца, тех, кто планирует слушать музыку прямо в воде, организаторы просят захватить с собой, услуги их аренды не предусмотрено.

Еще больше музыки от YouTube Music

В коллаборации с фестивалем музыкальный сервис готовит специальную зону, где в перерывах между лайвами артистов выступят украинские диджеи. На протяжении трех дней свои сеты здесь отыграют Dj Sukhoi, Dj Andrew Dark.

Скидки

Сэкономить на фестивале смогут владельцы карты Фестивальная, при расчете такой картой они получат 10% скидку на фудкорте и в барах UPark Festival (для этого нужно будет просто добавить карту в ApplePay или в GooglePay).

UPark Festival пройдет в Киеве

Транспорт

Добраться на фестиваль можно будет практически любым видом наземного транспорта, автомобилем, или же - на метро. Ближайшая станция - "Почайна". От нее к ТЦ Sky Mall, который расположен в непосредственной близости от фестиваля, в течение дня будут курсировать бесплатные маршрутные такси.

Для того, чтобы гости UPark Festival без проблем смогли доехать домой и по завершению концертов, с 16 до 18 июля КГГА увеличит количество троллейбусов (№30, 30-К, 31) и автобусов (№21, 101, 150, 151, 157, 192, 476, 485, 573, 598-Д), а также продолжит их работу на 1:00. На время фестиваля наземный общественный транспорт будет работать в таком графике: троллейбусы: №30 до 2:50, №30-К в 2:04, №31 в 2:10, автобусы: №21 до 00:29, №101 до 00:32, маршрутные такси: №150 и №573 до 22:00, №151 до 00:30, №157, №476 и №485 до 00:00, №192 до 1:20, №598-Д в 23:40.

Запрещено на территории фестиваля

На UPark Festival запрещается проносить: профессиональную фото- и видеоаппаратуру, а также аудиоаппаратуру для проведения записи; планшеты; дроны; моноподы (селфи-палки); любое оружие (включая холодное, газовое и газовые баллончики), взрывчатые вещества, пиротехнику, лазеры, фонари, мигающие предметы; стеклянные, бьющиеся и колющие предметы; напитки и еду, жидкость, духи в таре более 30 мл (исключение - детское питание и вода для младенцев); наркотические вещества, а также средства для их употребления; зонты-трости (берите дождевики!); летающие, воздухоплавательные, вертикально-подъемные устройства и механизмы, квадрокоптеры, воздушные шары, китайские фонари, воздушных змеев и т. д; баннеры и плакаты, содержащие дискриминационные и/ или провокационные тексты/ выражения, которые могут привести к конфликтным ситуациям и травм; животных; средства передвижения: велосипеды, сеґвеи, скейтборды, ролики и т. п.

Рекомендуем не рисковать и прислушаться к просьбе организаторов, так как вам может быть отказано в проходе на мероприятие при наличии любого предмета из списка. Компенсация стоимости билета при этом не возвращается.

UPark Festival пройдет в Киеве

За всей актуальной информацией можно следить на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.