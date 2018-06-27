Облила кислотой любовницу мужа: в Киеве поймали женщину, которая 13 лет была в бегах

Злоумышленница приехала отметить день рождения в кругу семьи

Сотрудники полиции Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, которой удавалось в течение 13 лет скрываться от правосудия за границей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, в 2005 году женщина подстерегла вероятную любовницу мужа, и облила ее кислотой. У пострадавшей было обожжено 76% тела.

Полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и приговорил к пяти годам тюремного заключения. Женщина свою вину отрицала.

"Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - рассказали в полиции.

Когда злоумышленница вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, правоохранители получили сведения о ее местонахождении и о дате прибытия.

Женщину задержали в аэропорту "Жулян" в день ее рождения. 27 июня 2018 года ей исполнилось 65 лет.

Задержанную доставят в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.

Ранее сообщалось, что жене французского режиссера, которую облили кислотой в Днепре, пытаются спасти зрение.

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