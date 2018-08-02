Обвиняют администрацию: в Одессе ищут мужчину, которого смыло волной в море

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Спасатели пытаются найти тело погибшего

В Одессе отдыхающего смыло с пирса волной. Тело мужчины разыскивают второй день. Трагедия произошла на пляже 10-й станции Фонтана. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Утром в среду, 1 августа, мужчина оказался на пирсе, где его забрало море. Его до сих пор не могут найти.

Очевидцы бросились на помощь, однако из-за сильного шторма у них ничего не получилось.

Свидетель происшествия убежден, что в трагедии есть вина администрации пляжа, которая не следила за тем, чтобы никто не гулял по пирсу на время шторма.

Фото: Пляж (dumskaya.net)

"Ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, которые собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал желающим из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", - рассказал свидетель происшествия Владимир Ман.

"Я стоял у пирса и отгонял всех, кто хотел погулять по пирсу семьями с маленькими детьми. Часа два. Пошел домой. Мою смену взяли несколько бабушек, а администрации пляжа все до лампочки. Им главное - прибыль", - считает он.

Ранее сообщалось, что под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море.

Напомним, в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)